Le FC Annecy crie au scandale après la décision de la commission de discipline de la LFP !

La décision de la commission de discipline était attendue avec impatience depuis l’incident entre un supporter des Girondins et un Ruthénois au Matmut Atlantique lors de la rencontre entre Bordeaux et Rodez qui avait laissé en suspens le classement de Ligue 2. Et comme souvent, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. En effet, la montée du FC Metz mais aussi la descente d’Annecy en National n’étaient pas encore totalement actées avant ce lundi et les résultats de l’enquête de la DNCG. Reporté dans un premier temps d’une semaine, la décision est finalement tombée ce lundi.

La suite après cette publicité

A travers un communiqué, la DNCG a donc annoncé que la rencontre était finalement perdue sur tapis par les locaux en faveur des visiteurs. Si cette sanction fait les affaires des Messins qui retrouvent la Ligue 1 mais aussi et surtout des Ruthénois qui se maintiennent en Ligue 2, les Girondins, eux, restent dans l’antichambre du football français. Les deux clubs impliqués n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir pour approuver ou dénoncer cette décision. Mais ce n’est pas tout puisque la réaction d’Annecy, également lésée dans cette histoire, était très attendue après l’officialisation de sa relégation à l’échelon inférieur.

À lire

Le coup de gueule du président de Rodez

En préambule, le club savoyard

Plus d’infos à suivre…