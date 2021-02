Barça : Ronald Koeman justifie la mise à l'écart d'Antoine Griezmann

Lors de la 25ème journée de Liga, le FC Barcelone a frappé un grand coup en l'emportant sur la pelouse du Séville FC (2-0) grâce à Ousmane Dembélé et Lionel Messi. Une rencontre que n'a pas disputé Antoine Griezmann, sur le banc des remplaçants pour l'occasion. Une première pour le champion du monde 2018 depuis le 22 décembre dernier face à Valladolid (3-0).

Interrogé en conférence de presse sur ce choix, Ronald Koeman a rassuré tout son monde. Non, il ne s'agissait pas de sanctionner l'international français, mais plutôt d'offrir plus de profondeur au Barça sur le terrain. « Ce n'est pas un message. Nous avons décidé de changer de système. Pour donner de la profondeur dans l'équipe, nous avons placé (Ousmane) Dembélé en pointe. A 1-0, nous nous sommes dit qu'à côté de Leo (Messi), nous avions besoin d’un joueur plus rapide que Griezmann. Ce n'est pas une punition. Nous cherchons toujours le meilleur pour l’équipe, » a ainsi commenté l'entraîneur néerlandais du Barça. Voilà qui a le mérite d'être limpide...