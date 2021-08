Le plan de Kylian Mbappé pour forcer son départ du PSG

La suite après cette publicité

L'espoir est de retour. En Espagne, le Real Madrid semble désormais convaincu de pouvoir attirer Kylian Mbappé d'ici la fin du mercato. L'arrivée de Messi en terres parisiennes ainsi que les quelques offres qui devraient arriver sur le bureau de Florentino Pérez pour des joueurs comme Martin Odegaard sont certains des arguments qui laissent penser qu'une arrivée du Français au Bernabéu est envisageable. Et si cela venait à être impossible, tout est prêt pour 2022.

En Espagne, les journalistes sont en tout cas tous convaincus qu'il ne prolongera pas. Hier, Marca dévoilait que le Bondynois a déjà refusé une offre de nouveau contrat de 6 ans et avec un salaire similaire à celui de Neymar (36 millions brut à l'année). Et dans l'émission El Chiringuito de Jugones, le journaliste Josep Pedrerol, connu pour être très proche du président madrilène, a donné un peu plus d'informations.

Il ne veut pas s'exprimer publiquement

Ainsi, l'émission explique que Kylian Mbappé va demander une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi afin de lui demander, officiellement, de le laisser partir au Real Madrid. Il ne devrait pas s'exprimer publiquement, car il ne veut pas que les gens interprétèrent cela comme une provocation ou un manque de respect. La décision est prise, mais il ne veut pas partir de Paris en mauvaise relation avec son club actuel.

Le média rajoute que l'ancien monégasque fait le boulot depuis des semaines en sous-marin pour faciliter un départ vers Madrid. Cette demande à NAK devrait donc, du moins c'est ce que le joueur et le Real espèrent, l'élément déclencheur du feuilleton qui risque d'animer la fin du mercato. Affaire à suivre, alors que le Real Madrid aurait un pactole de 150 millions d'euros de côté...