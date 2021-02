PSG : Thomas Tuchel confirme l'intérêt pour Luis Suarez

Du haut de ses 16 buts en Liga, Luis Suarez s'offre une belle deuxième jeunesse. Mais ces réalisations, il aurait pu les inscrire dans d'autres championnats. En Serie A par exemple, où la Juventus était très intéressée, mais aussi en Ligue 1, avec un Paris Saint-Germain qui souhaitait l'enrôler. Thomas Tuchel, ancien coach francilien désormais à Chelsea, a confirmé que son club était passé à l'attaque.

La suite après cette publicité

« Il y avait une possibilité, on a entendu les rumeurs qui évoquaient un départ du Barcelone. Qui ne serait pas intéressé par l'un des meilleurs attaquants de l'histoire et du moment ? On a tenté notre chance », a avoué l'entraîneur allemand lors de la conférence de presse avant Atlético-Chelsea. Des regrets pour les Parisiens ? La suite de la saison nous le dira...