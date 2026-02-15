Le PSG a forcé le FC Barcelone à prendre une décision drastique

C’est un sujet qui a été abordé à maintes reprises ces dernières semaines. e FC Barcelone et La Masia sont victimes de leur propre succès, et récemment, le Paris Saint-Germain est par exemple venu se servir du côté du Camp Nou, arrachant Dro Fernandez aux Catalans pour un montant légèrement supérieur à sa clause libératoire de 6 millions d’euros. Une manière de ne pas se brouiller avec la direction catalane, très agacée par la décision du joueur de partir. La presse pro-Barça a elle aussi ragé à plusieurs reprises.

Effectivement, les dirigeants barcelonais et le staff d’Hansi Flick comptaient énormément sur le milieu de terrain hispano-philippin, mais ce dernier estimait qu’il n’avait pas vraiment d’avenir à Barcelone avec la concurrence, et qu’il aurait plus d’opportunités de jouer à Paris. Pour l’instant, il a dû se contenter de deux entrées en jeu, face à l’OM lors du Clasico et lors de la défaite face à Rennes ce week-end, laissant apercevoir sa qualité technique.

Des contrats différents

Et voilà que Sport nous apprend que ce feuilleton Dro a forcé le Barça à prendre une grosse décision quant à changer sa façon de travailler. Effectivement, ces derniers jours, le club a accéléré sur certains dossiers et, surtout, a commencé à imposer des clauses libératoires plus élevées. Le club avait l’habitude de les fixer à 6 millions d’euros pour ses joueurs U19, mais désormais, elles seront bien plus hautes.

L’objectif est désormais de blinder les contrats des joueurs afin d’éviter que des clubs puissent venir faire leurs courses à La Masia et enrôler des joueurs prometteurs pour une bouchée de pain. Le cas Marc Guiu, arraché par Chelsea pour 6 millions d’euros à l’été 2024, est aussi mentionné par le média. Juan Hernandez, prometteur ailier du Barça Atlètic, vient d’ailleurs d’être prolongé avec une clause libératoire assez élevée bien que non communiquée officiellement. Clairement, le départ de Dro Fernandez à Paris a fait mal au Barça…