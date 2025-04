LdC, PSG : la réponse de Luis Enrique au pessimisme des médias

À la veille d’affronter Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions, l’optimisme n’est pas vraiment de rigueur concernant le Paris Saint-Germain chez les observateurs français. Et pour cause. Outre le danger des Gunners sur coups de pied arrêtés, le club de la capitale n’a remporté qu’un de ses quatre derniers matches au terme de prestations très moyennes. Face à ce pessimisme ambiant, Luis Enrique n’a pas peur.

«L’état d’esprit est exceptionnel. Le plus triste du groupe, c’est moi donc imaginez comment se sentent les autres ! Vous pouvez m’envoyer vos réflexions et questions parfois négatives, je ne crains rien ! Je sens quelque chose de négatif dans le climat actuel, oui, mais je peux me tromper. On travaille tous les aspects du jeu, y compris les coups de pied arrêtés, sinon comment crois-tu qu’on m’aurait donné ma licence d’entraîneur ?», a-t-il confié en conférence de presse.