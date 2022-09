Ligue 1 : Lorient s'impose tranquillement à Auxerre et monte sur le podium

Décidément, le FC Lorient ne s'arrête plus en ce début de saison. Avec quatre victoires sur les cinq derniers matches dont une victoire référence face à l'Olympique Lyonnais (3-1), les Merlus sont en forme ces dernières semaines. En ouverture de la huitième journée, ils avaient l'occasion de confirmer leur belle lancée face à des Auxerrois qui restaient sur trois revers de suite. Pour l'occasion, Le Bris gardait la même équipe que d'habitude, remplaçant simplement Innocent par Ponceau.

Lourdement battu par Rennes (0-5), Furlan lançait d'entrée Hein et Perrin pour cette rencontre. Mais malgré cela, les Merlus se montraient plus tranchants sur leurs attaques et ouvraient logiquement le score. Après une belle action collective, Ponceau trouvait Ouattara en retrait pour libérer les siens (1-0, 15e). Malgré une bonne réaction après le but encaissé, Auxerre ne parvenait pas à vraiment créer du danger, et sur une contre-attaque, Le Goff pouvait centrer vers Talbi, dont la remise vers Moffi s'avérait concluante (2-0, 36e).

Auxerre n'y arrive plus

Et les locaux ont complètement craqué lors de cette première période puisque après une frappe de Ouattara repoussée, Le Fée pouvait suivre pour conclure (3-0, 44e). Une véritable démonstration offensive. Tout était quasiment joué dans cette première période. La réaction auxerroise était trop tardive. Car l'AJA parvenait néanmoins à réduire le score après une faute de main de Mvogo qui profitait à Hein (3-1, 50e), mais cela n'était pas suffisant.

Pourtant, Auxerre a eu des opportunités pour réduire le score, mais Sakhi manquait de peu de reprendre un bon ballon (71e), alors que Niang ne parvenait pas à inquiéter Mvogo (78e). Finalement, Auxerre (14e) subit une quatrième défaite de suite et devra se relancer contre Brest. En revanche, les Bretons, désormais provisoirement sur le podium, peuvent se vanter d'un septième succès cette saison avant la réception du LOSC, après la trêve, lors de la neuvième journée.