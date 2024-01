Juventus : Moise Kean, dynamiteur de la fin du mercato d’hiver ?

Blessé depuis le début du mois de décembre, Moise Kean (23 ans) va devoir garder les reins solides pour retrouver une place dans le onze de Max Allegri. Alors que le jeune Kenan Yıldız prend de plus en plus d’épaisseur à la pointe de l’attaque piémontaise, qu’Arkadiusz Milik sort d’un triplé face à Frosinone, et que Dusan Vlahovic reste le meilleur buteur de son équipe en Serie A, les minutes risquent de coûter de plus en plus cher.

Ces derniers jours, Ouest-France faisait justement état d’un intérêt du Stade Rennais pour l’international italien (15 sélections, 4 buts), désireux de se relancer. Plus récemment, c’est le nom de Nice qui a été soufflé par des médias italiens. Pourtant, selon nos informations, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est pas plus emballé que ça à l’idée de revenir en France, qu’il avait quittée en juin 2021 après une saison passée en prêt au PSG.

Moïse Kean veut disputer l’Euro 2024 !

Celui qui totalise 12 apparitions depuis le début de la saison privilégierait, à ce jour, l’Italie. Dans cette optique, Monza et la Fiorentina ne sont pas insensibles à l’idée de s’offrir le buteur passé par Everton. Au pied du podium en Serie A avec 33 points, la Viola pourrait, à ce titre, représenter un projet intéressant pour le natif de Vercelli. Un argument sportif que Monza, englué dans le ventre mou du championnat italien, ne peut pas avancer. Une chose est sûre, Moise Kean va animer la fin du mercato en Europe, d’autant qu’il dispose d’un joli CV et d’un profil qui ravirait plus d’un entraineur.

Du côté de la Juventus, on ne souhaite pas le laisser filer à n’importe quel prix, estimant que l’ancien Parisien a toujours un rôle à jouer dans cette équipe malgré l’absence de Coupe d’Europe. À la recherche d’un projet ambitieux, le droitier d’1m83 est donc en pleine réflexion puisqu’il a un objectif en cette fin de saison, celui de disputer l’Euro 2024, lui qui a participé aux deux derniers matches de l’Italie en novembre dernier. Pour rappel, la Squadra Azzura affrontera lors de l’Euro 2024 en Allemagne l’Albanie, l’Espagne et la Croatie. De quoi l’inciter peut-être à aller chercher de la confiance, du temps de jeu et un vrai projet sportif loin de la Juve, en Italie, en France ou ailleurs…