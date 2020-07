Joan Laporta met en garde le Barça pour Messi

Arrivé dans l’équipe première en juillet 2005, Lionel Messi fait le bonheur du Barça depuis maintenant quinze années. Mais un récent problème se pose. Si les dirigeants du club catalan se disent confiants, il ne reste néanmoins qu’une seule année de contrat au natif de Rosario et ce dernier n’a pas encore rempilé chez les Blaugranas. L’optimisme est donc bel et bien au rendez-vous en interne, à l’inverse de certaines personnes extérieures au club.

Selon As, Joan Laporta, ancien président du FC Barcelone (2003-2010), estime que le scénario catastrophe qui verrait se séparer la Pulga et son club de toujours, semble bel et bien plausible. « Messi est un joueur à qui il reste encore de belles années, c’est le meilleur joueur de l’histoire et il faut créer les conditions adéquates pour qu’il reste et se sente bien. L’actuelle direction ne sait pas gérer certains dossiers et j’ai peur qu’une de leurs mesures n’implique une décision irréversible. » La direction est prévenue. Si le Barça espère conserver son joyau, l’avenir de ce dernier semble encore incertain.