Ligue 2 : Lorient confirme au Red Star, Troyes enfonce Caen

Cette 21e journée accouche définitivement d’une excellente opération pour Lorient. Après le nul de Metz à Bastia et la défaite de Dunkerque à domicile contre Martigues, en plus de la confrontation à venir entre Guingamp et le PFC ce soir, les Merlus prennent le large en tête. Les hommes d’Olivier Pantaloni l’ont emporté sur la pelouse du Red Star 2-1. Grâce à des buts de Kroupi et Avom Abong, ils possèdent maintenant 5 points d’avance sur les Messins. Ce week-end pourrait s’avérer être déterminant pour les Bretons dans leur quête de remontée dans l’élite.

C’est en revanche tout l’inverse pour le Stade Malherbe de Caen. Dans l’autre rencontre de ce début d’après-midi, les Normands ont sombré et enchaînent une 7e défaite de suite en championnat. Plus problématique encore, ils ont cette fois encaissé un sévère 3-0 à Troyes (M’Changama, Saïd et Diop pour les buteurs), concurrent direct au maintien. Cumulé au succès surprise de Martigues hier, Malherbe est bon dernier de Ligue 2 et désormais loin de la place de barragiste. Il y a maintenant 7 points d’écart avec le 16e, le Red Star. Plus que jamais le club est en grand danger.

Les résultats des matchs de 14h :

Red Star 1 - 2 Lorient : Badji (66e) ; Kroupi (24e), Avom Ebong (57e)

Troyes 3 - 0 Caen : M’Changama (48e), Saïd (51e), Diop (70e)