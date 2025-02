Paris FC : Krasso met la pression à ses coéquipiers

Deuxième de Ligue 2 à six encablures de Lorient, le Paris FC n’a jamais été aussi proche de découvrir l’élite du football français. Quelques jours à peine après l’annonce de leur emménagement à venir à Jean Bouin, le PFC se rend à Dunkerque dans un choc au sommet entre deux prétendants à la montée. Une montée qui serait logique selon le buteur des parisiens, Jean-Philippe Krasso.

«Dans le vestiaire, on est tous conscients qu’on a un effectif bâti pour monter. Collectivement mais aussi au niveau de notre amour-propre, si on ne monte pas, ce serait un échec. Maintenant, la vie continue. Je veux dire que le club continuera d’évoluer, surtout depuis son rachat. L’objectif, c’est de monter dans les deux ans. Tant mieux si c’est cette année. On est dans la course et on travaille pour ça», a raconté l’ancien attaquant stéphanois dans une interview accordée à L’Équipe. Premier élément de réponse ce samedi.