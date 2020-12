Le Barça communique sur une blessure à la cheville de Lionel Messi

Au sortir d’une courte trêve internationale, la Liga reprend son cours ce mardi. L’occasion pour le FC Barcelone d’insuffler une nouvelle dynamique pour ainsi revenir à hauteur du podium. Mais pour ce faire, Ronald Koeman devra se passer des services de son maître à jouer argentin. Absent de la séance d’entraînement ce dimanche matin, La Pulga aurait selon les dires de son entraîneur, eu droit à quelques jours de vacances supplémentaires.

Des vacances qui n’en seraient néanmoins pas vraiment. Par le biais d’un communiqué, le club catalan affirme que le sextuple Ballon d’Or est actuellement blessé à la cheville droite et qu’il poursuit sa rééducation. Un rétablissement qui devrait prendre fin au lendemain du match face à Eibar mardi soir prochain. Il devrait ainsi reprendre l’entraînement mercredi matin.

📜 MEDICAL ANNOUNCEMENT

Leo Messi is completing the treatment for his right ankle.

