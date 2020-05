PSG : entraînements intensifs pour Neymar au Brésil

La saison de Ligue 1 étant terminée, le Paris Saint-Germain n'a plus que la Ligue des Champions à disputer sur cet exercice 2019/2020, à condition que les finales de Coupes ne se jouent pas. Le club de la capitale attend de savoir quand se tiendra son quart de finale. Le mois d'août est évoqué pour terminer la compétition, ce qui laisse au PSG encore plus de deux mois pour se préparer. Et Neymar ne profite pas de ce temps d'attente pour se reposer, bien au contraire. L'élément offensif parisien effectue des entraînements intenses chez lui au Brésil.

« L'objectif est d'être prêt quand le club signale le retour des activités, afin que je puisse être dans la meilleure forme possible. Je suis ici, je m'entraîne dur, avec le même rythme et la même fréquence que je l'aurais fait avec le club. L'entraînement est même plus difficile, avec plus d'activités pour compenser le manque de pratique sur le terrain », a fait savoir l'international brésilien dans des propos relayés par la BBC. Et pour garder la forme, Neymar peut compter sur son préparateur physique. « Bien sûr que je manque de compétition, mais Ricardo Rosa (son préparateur physique personnel) a mis en place un programme que j'ai suivi à la lettre », conclut-il.