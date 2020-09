Le Barça pose ses conditions pour Ousmane Dembélé

Arrivé à l'été 2017 au FC Barcelone pour remplacer Neymar parti au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (23 ans) n'aura jamais répondu aux attentes en trois ans. Alternant entre pépins physiques et prestations en demi-teinte, il a inscrit 19 buts et délivré 17 passes décisives en 74 matches sous la tunique blaugrana. Un bilan loin d'être catastrophique, mais loin d'être suffisant pour un élément arrivé du Borussia Dortmund contre 138 millions d'euros. Victime l'an dernier d'un claquage tendineux qui lui a fait manquer toute la fin de saison, le Français a retrouvé les terrains depuis quelques semaines et a fait la préparation avec le club catalan. Retrouvant peu à peu ses sensations, il semble pouvoir intégrer le 4-2-3-1 de Ronald Koeman, mais la concurrence s'annonce féroce.

Devant se battre pour l'une des quatre places offensives avec Philippe Coutinho, Ansu Fati, Pedri, Lionel Messi, Francisco Trincão et Antoine Griezmann, le natif de Vernon ne sera pas absolument conservé par le FC Barcelone. Le club espagnol reste néanmoins attentif au marché et deux clubs sont particulièrement sur les rangs. Il s'agit de Liverpool, qui a néanmoins recruté Diego Jota récemment, et Manchester United. Et justement, les Red Devils restent en discutions avec le FC Barcelone si l'on se fie aux informations de Daily Record. Le club mancunien est à la recherche d'un ailier surtout face à la complication du dossier Jadon Sancho.

Un prêt avec obligation d'achat

Face à la fermeté du Borussia Dortmund, qui ne veut pas vendre son joueur pour la saison à venir, l'équipe coachée par Ole Gunnar Solskjaer a activé d'autres pistes dont celle menant au champion du monde 2018. N'ayant jamais réussi à se rendre incontournable en trois saisons au FC Barcelone, il constitue un salaire important du club puisqu'il touche 6 millions d'euros par an. Son départ pourrait permettre au club catalan de libérer encore un peu de masse salariale et remettre ses comptes à flot en vue de la fin du mercato. Et pour faciliter un départ de son ailier, le FC Barcelone serait disposé à un prêt.

En effet, le média britannique explique que les Blaugranas seraient disposés à prêter Ousmane Dembélé un an si le club qui s'adjuge ses services et prêt à insérer une obligation d'achat avoisinant les 100 millions d'euros. Une somme importante, mais qui pourrait différer le recrutement de l'ancien Rennais. Manchester United n'en est pour l'instant qu'au stade des discussions. Quoi qu'il en soit, il faudra aussi convaincre le joueur de quitter la Catalogne à deux ans de la fin de son contrat. Et ce dernier ne semble pas disposé à quitter la Catalogne comme l'explique le Mirror. Cela pourrait donc compromettre un transfert à Manchester United, qui auraiT été refroidi. Pour autant, rien n'est définitif et d'autres prétendants pourraient profiter de la formule prêt avec obligation d'achat afin de relancer le Français. Le dossier Ousmane Dembélé pourrait bien animer la fin du mercato.