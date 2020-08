Mercato : le FC Barcelone a enfin un potentiel acheteur pour Ousmane Dembélé

Le dégraissage du FC Barcelone n'a pas vraiment commencé, et c'est une fois que la Ligue des Champions sera terminée que les dirigeants blaugranas lanceront les grands travaux. Les noms des éléments indésirables de l'effectif sont déjà connus de tous. Certains sont des joueurs d'un certain standing, à l'image de Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic ou Samuel Umtiti, qui devraient rebondir dans des clubs plutôt huppés. D'autres devraient plutôt être de bons coups pour des clubs un peu plus modestes, comme Jean-Clair Todibo, Rafinha, Oriol Busquets ou Moussa Wagué.

Quoi qu'il en soit, du moins de ce qu'on apprenait via la presse catalane, ça ne se bousculait pas vraiment au portillon pour la majorité des joueurs en question, surtout pour ceux appartenant à la première catégorie citée. Dans le cas de l'ailier français par exemple, ses blessures récurrentes et les exigences financières du club catalan sont deux éléments qui refroidissent énormément les écuries intéressées. Mais on dirait qu'une porte de sortie se dessine, enfin, pour le champion du monde.

Des premières discussions ont eu lieu

Selon les informations d'ESPN, Manchester United songe ainsi sérieusement à enrôler le Français. L'option numéro 1 des Red Devils reste Jadon Sancho, puisque même si le Borussia Dortmund a officiellement annoncé que le feuilleton était terminé, les Mancuniens y croient encore. Mais les Diables Rouges ne veulent logiquement pas être pris au dépourvu et se préparent à tout. Ses discussions ont déjà commencé pour un potentiel transfert du Français.

Si le nom d'Ansu Fati est aussi sorti, c'est visiblement bien vers l'ancien du Stade Rennais que les regards des Mancuniens se sont tournés. D'autant plus que l'ailier de 17 ans est lui considéré comme intransférable par la direction catalane. Les pensionnaires d'Old Trafford devront cependant convaincre le principal concerné, et leurs homologues barcelonais surtout. Les premières discussions ont porté sur un prêt avec une option d'achat, mais aucune offre concrète n'a encore été réalisée. Affaire à suivre...