L’OM touche au but pour son futur coach !

Marcelo Gallardo. Le nom de l’emblématique coach de River Plate qui possède d’ailleurs sa statue devant le stade du mythique club argentin fait déjà saliver les supporters de l’OM qui l’imaginent déjà sur le banc de touche marseillais à l’Orange Vélodrome. Fin tacticien, l’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG colle parfaitement au portrait-robot dressé par Pablo Longoria. Oui mais voilà si des discussions ont été entamées depuis plusieurs jours entre Gallardo et l’OM, rien n’est encore signé, et ce, même si certains médias se faisaient déjà écho d’une arrivée sur la Canebière ce vendredi et d’un accord total.

À l’heure où ces lignes sont écrites, la situation est claire. Le club phocéen, qui fait tout en coulisse pour finaliser son arrivée et qui a déjà discuté avec le technicien argentin de profils de joueurs pour le mercato estival, attend une réponse définitive et ferme de Gallardo. Mais l’horloge tourne et la direction marseillaise ne peut pas se permettre d’attendre trop longtemps. Le tour préliminaire de la Ligue des Champions est déjà en ligne de mire et le chantier qui attend le futur coach est énorme autant au niveau du remodelage de l’effectif (8 à 9 recrues et une dizaine de départs) qu’au niveau de la gestion du groupe pro, en difficulté ces dernières semaines sous les ordres d’Igor Tudor.

Par conséquent, Pablo Longoria dispose d’un plan B et d’un plan C en cas d’échec du dossier prioritaire Marcelo Gallardo. Comme révélé il y a quelques semaines, le profil de Paulo Fonseca est une vraie alternative pour la succession d’Igor Tudor. Des discussions ont déjà eu liie. Selon nos informations, le LOSC n’entend pas libérer le coach portugais de 50 ans sans une confortable indemnité de transfert.

Enfin dernière solution en cas d’échec des deux premiers, Marcelino. L’ancien coach de l’Athletic Bilbao présente l’avantage comme Gallardo d’être libre. Déjà approché l’an passé par Pablo Longoria lors du départ de Jorge Sampaoli, le coach espagnol de 57 ans connaît très bien le boss de l’OM pour avoir collaboré avec lui à Valence entre 2017 et 2019. Le dénouement est donc proche et l’on devrait savoir vite qui dirigera le club phocéen pour le premier match de la saison le 8 ou 9 août prochain en tour préliminaire de Ligue des Champions…