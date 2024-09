OL - OM : comment se passent les premiers pas de Jordan Veretout

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille vont se retrouver au Groupama Stadium pour le fameux Olympico. Un match qui sent souvent la poudre entre les deux clubs rivaux. L’an dernier, les limites ont été d’ailleurs plus que dépassées à Marseille. Avant le match, plusieurs bus de supporters ainsi que celui des joueurs avaient été violemment caillassés. Fabio Grosso, qui était sur le banc rhodanien à l’époque, avait été touché sérieusement au visage. Ce qui avait nécessité plusieurs points de sutures. Dans le camp phocéen à l’époque, Jordan Veretout avait été choqué par ces événements. « C’est sûr que ça chamboule, on ne peut pas dire le contraire. Ça a été une période bizarre, on n’était pas dans la normalité. Mais nous, on devait simplement aller sur le terrain. Pancho (Abardonado, entraîneur intérimaire, ndlr) nous a rappelé qu’on portait le maillot de l’OM et qu’on devait tout donner.»

Un été infernal à Marseille

Le match a finalement été rejoué en décembre à l’Orange Vélodrome. Les Olympiens s’étaient imposés 3 à 0 face aux Gones grâce à des buts signés Vitinha, Murillo et Aubameyang. La manche retour au Groupama Stadium avait, elle, tourné à l’avantage des Gones, vainqueurs 1 à 0. Une rencontre à laquelle Jordan Veretout, blessé à la cuisse, n’avait pas participé. Depuis, beaucoup de choses ont changé pour le natif d’Ancenis. Après avoir terminé la saison avec les Olympiens, il a été poussé vers la sortie durant le mercato. Tout proche de signer à Al-Duhail, le milieu de 31 ans est finalement resté à Marseille. Là-bas, on lui a très rapidement fait comprendre qu’il n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Envoyé dans le loft, il s’est ainsi entraîné avec l’équipe réserve sans faire de vagues, contrairement à Chancel Mbemba. Ce qui a été apprécié au club nous a-t-on fait savoir. Malgré tout, la situation n’a pas été facile à vivre pour le principal intéressé, qui s’est exprimé jeudi sur OLTV.

«Ce sont des moments difficiles pour un joueur. Difficile de s’entraîner seul sans accès au groupe pro. Je remercie mes proches qui sont restés à mes côtés. La joie de vivre, c’est ce qui m’a permis de tenir. Quand tu es dans des moments compliqués comme ça, tu as juste envie de profiter, de jouer. La meilleure solution était l’Olympique Lyonnais, mais ça a pris du temps, et nous étions impatients.» Un temps annoncé à Rennes, il a donc trouvé une porte de sortie à Lyon. Un club où les dirigeants, notamment Matthieu Louis-Jean qui l’a connu à Marseille, étaient attentifs à sa situation. Malgré la fin officielle du mercato, il a donc été recruté en tant que joker le 4 septembre dernier. «L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée de Jordan Veretout, milieu de terrain international français, en qualité de joker pour un contrat d’une durée de 2 ans, soit jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 4M€, assorti de bonus pouvant atteindre 3M€ ainsi que d’une plus-value de 25% en cas de futur transfert», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Une super nouvelle pour Lyon, qui voulait un milieu de terrain expérimenté après avoir échoué à recruter Noah Sadiki en fin de mercato.

D’un Olympique à un autre

Les Gones se sont donc positionnés pour Veretout, qui présentait l’avantage d’être Français, de bien connaître la L1 et d’être une bonne opportunité sur le marché puisque l’OM voulait absolument s’en débarrasser. Son départ pour Lyon a d’ailleurs fait parler à Marseille, comme nous l’explique Karim Attab, journaliste pour Maritima et suiveur de l’OM. «Son choix m’a surpris, oui et non. Aujourd’hui, dans le football actuel, tout le monde peut signer partout. Il aura l’originalité d’avoir joué pour Saint-Étienne, Marseille et Lyon. La situation dans laquelle il s’est retrouvée a fait aussi qu’il a signé à Lyon. Rennes n’était pas enclin à payer un salaire exorbitant. Lyon a fait un effort tout en réussissant à faire baisser l’indemnité de transfert à l’OM. Je pense que l’OM avait besoin qu’il parte et qu’une part de son salaire a été réinvestie lors de l’arrivée d’Adrien Rabiot. J’espère en tant que Marseillais qu’il ne fera pas mentir ou regretter certains supporters dimanche soir. Mais c’est le jeu ! Aujourd’hui, tu es là, demain, tu es dans un autre club. »

Et c’est désormais à Lyon qu’il poursuit sa carrière. Le joueur, qui a envoyé un message émouvant aux fans de l’OM à son départ, a d’ailleurs fait des efforts pour signer. Après cela, il a participé à ses premiers entraînements durant la trêve internationale de septembre. Du côté de l’OL, les premiers échos le concernant sont plutôt positifs. En manque de rythme puisqu’il évoluait avec la réserve marseillaise, il travaille pour retrouver son meilleur niveau très rapidement. Mais cela n’inquiète pas Veretout, qui fait son maximum pour retrouver la forme et qui est heureux d’être sorti du loft de l’OM nous a-t-on confié. Son état ne l’a toutefois pas empêché de disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs dimanche dernier à Lens. Entré en jeu à la 65e minute à la place de Corentin Tolisso, il a montré de l’envie et a été agressif et généreux dans l’effort.

Des premiers échos positifs

Mais il s’est aussi montré approximatif par moment tout en n’étant pas encore au point physiquement. Ce que le principal intéressé a lui-même reconnu après la rencontre face aux Nordistes. «C’était un peu compliqué de rentrer en jeu après tout ce temps sans jouer. Je suis content d’avoir pu jouer avec mes nouveaux coéquipiers qui me facilitent les choses. C’est un bon point même si on a eu les occasions pour pouvoir l’emporter. On n’a pas perdu et dans l’ensemble, on a fait un gros match, c’est encourageant pour la suite. Toute l’équipe a bien travaillé ensemble.» Après ce baptême du feu, l’ancien joueur de Nantes va enchaîner avec une deuxième rencontre. Et pas n’importe laquelle ! En effet, il va retrouver dimanche soir l’OM, son ancien club. Un club où justement, on n’attache pas d’importance au fait qu’il ait rejoint une équipe rivale. Les Marseillais sont contents d’avoir pu le vendre plutôt qu’il reste dans le loft.

À Lyon, on compte sur lui pour solidifier l’entrejeu. Karim Attab est d’ailleurs persuadé qu’il a tout pour s’imposer chez les Gones. «Il va apporter énormément à l’OL. Il va amener de l’équilibre au milieu de terrain et son expérience ne sera pas négligeable quand il faudra mettre le pied sur le ballon ou essayer d’enflammer un peu les matches (…) C’est quelqu’un qui n’a jamais triché, qui a toujours mouillé le maillot et qui a apporté un peu ce qu’on attendait de lui à Marseille. Il a quand même été desservi par les chiffres salariaux qui ont été dévoilés très tôt. On savait qu’avec un statut d’international, il avait un très gros salaire. De nombreux gens pensaient qu’il n’était pas assez décisif. Je me répète, mais, c’est quelqu’un qui n’a jamais triché, qui a joué même en étant blessé. Je pense que la mentalité marseillaise, le public, toutes ces choses-là, allaient vraiment bien avec lui. Je sais qu’il était très bien avec sa famille à Marseille. »

Un joueur qui peut beaucoup apporter aux Gones

Il se sentait bien aussi dans le groupe olympien selon le journaliste spécialiste de l’OM. «Dans le vestiaire, ça se passait plutôt bien. Il était aimé et respecté. Il n’hésitait pas à prendre la parole. C’est plus un cadre du vestiaire qu’un cadre sur le terrain. Ce n’était pas quelqu’un qui parlait beaucoup, mais à l’intérieur du groupe, quand il avait des choses à dire, il les disait. C’est un joueur qui, pour moi, laissera un bon souvenir. Il a fait deux saisons intéressantes. Dans l’ensemble, il y a des gens partagés à son sujet. Il y en a qui auraient aimé le voir être plus décisif. Il avait la responsabilité des coups de pied arrêtés par exemple. En tout cas, c’est vrai qu’il n’y en a pas beaucoup qui ont donné derrière des buts ou des passes décisives. Mais il n’y a pas que ça dans le foot.» Du côté de Lyon, l’international tricolore semble plutôt bien s’adapter à sa nouvelle équipe.

Selon une source proche du club, il s’entend bien avec ses nouveaux partenaires, qui l’ont taquiné, car il a joué à l’ASSE. De son côté, le joueur se plaît vraiment bien au sein de sa nouvelle équipe, où il y a de nombreux jeunes à encadrer. Il trouve également l’environnement sain. Outre son apport sur le terrain, Karim Attab est convaincu que Jordan Veretout a une personnalité qui fera l’unanimité dans le vestiaire et plus largement à Lyon. «C’est un joueur de 31 ans, qui a de très bons rapports avec la presse. J’ai beaucoup aimé le bonhomme aussi. On a pu échanger en privé. C’est un super mec. Je lui souhaite que du bonheur, à partir de lundi matin (rires).» Mais nul doute que le milieu aura à cœur de briller face à son ancien club dimanche soir pour son premier match au Groupama Stadium sous le maillot de l’Olympique Lyonnais.