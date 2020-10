Houssem Aouar revient sur son choix de rester à l'OL

À l'occasion de la rencontre contre l'Ukraine, Houssem Aouar a connu sa première sélection en Équipe de France après des derniers mois agités sur le marché des transferts. Annoncé partant de l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif est finalement resté dans le Rhône.

Le joueur de 22 ans est revenu dans Téléfoot sur ces dernières semaines : « je suis content, c'est ma ville, mon club. Immense fierté de représenter ce club, beaucoup de motivation pour faire une grosse saison. Ce n'était pas forcément Arsenal. Il a fallu faire un choix, je suis satisfait de rester ici. Jean-Michel Aulas m'a convaincu de rester à Lyon. Juninho aussi. Il me montre sa confiance, rester une saison de plus avec lui, c'est une fierté ». Présent une année de plus dans son club formateur, son départ ne pourrait être que partie remise s'il venait à faire une bonne saison.