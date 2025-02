Dunkerque : Yacine Bammou prévient le PSG !

Yacine Bammou est un nom bien connu des fans de Ligue 1. Et surtout, à cause de cette fameuse anecdote concernant son passé de vendeur à la boutique du PSG. Et ça tombe bien, l’attaquant marocain de 33 ans va retrouver les Parisiens en demi-finale de Coupe de France le 2 avril prochain.

Dans des propos rapportés par France 3, l’ancien du FC Nantes est confiant en la capacité de son équipe à venir à bout des Parisiens : « c’est le tirage qu’on voulait tous éviter. Mais ce sera un beau match. C’est un gros client, avec tout ce que l’on a démontré, on est capable de gagner ce match. On va tout faire pour emmener Dunkerque en finale ». Luis Enrique et ses hommes sont prévenus.