Le onze type des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

On avait laissé la Ligue des Champions début novembre. Depuis la Coupe du Monde et le mercato hivernal sont passés par là apportant leur lot d’émotions et de rebondissements. Mais qui dit mois de février, dit retour de la C1 et les premiers matches couperets des matches à élimination directe. Et à ce petit jeu, il y a des équipes qui ont fait un sacré pas vers les quarts de finale, que ce soit le Real Madrid qui a pulvérisé Liverpool à Anfield Road 2-5, du Napoli qui s’est imposé à Francfort 0-2, du Bayern qui a battu le PSG au Parc 0-1 ou le Benfica vainqueur tranquille 0-2 du FC Bruges. D’autres sont en ballottage favorable, mais devront se sublimer pour atteindre les 1/4. On pense au Borussia Dortmund vainqueur 1-0 de Chelsea, de l’AC Milan victorieux de Tottenham 1-0, de l’Inter Milan vainqueur de Porto 1-0 ou de Manchester City qui a arraché un nul dans la douleur à Leipzig 1-1.

Dans les buts de notre traditionnel onze type, on retrouve l’international suisse Gregor Kobel. Dans la rencontre opposant Dortmund à Chelsea, l’ancien portier du VFB Stuttgart a littéralement dégoûté les attaquants des Blues en enchaînant les parades. Si son équipe n’a pas encaissé de but, c’est surtout grâce à sa performance puisqu’il a réalisé 5 arrêts et a logiquement terminé homme du match. Au poste de latéral droit, place à un autre joueur de l’ombre, mais très important, Giovanni Di Lorenzo. Le latéral droit international italien de 29 ans, intenable sur son côté, a profité de cette rencontre pour inscrire son deuxième but dans la compétition d’une frappe clinique du plat du pied gauche. La charnière centrale est composée de Dayot Upamecano et Joško Gvardiol. Le Français, qui a effectué quelques matches de haute volée avec les Bleus au Qatar, n’a rien perdu de son niveau et a réalisé un match de patron face au PSG a retrouvé une place de titulaire mardi en tant que défenseur central. Bon dans les duels, c’est lui qui a été en charge de contenir Mbappé lors de son entrée en jeu, preuve de la confiance ultime que lui accorde son coach Julian Nagelsmann. Avec lui, le jeune, mais incontournable défenseur croate du RB Leipzig qui a livré une prestation intéressante au cœur de la défense du club allemand face à Manchester City. Pas toujours précis dans ses relances en première période, il a confirmé son statut de grand espoir du football mondial à ce poste en éteignant un Erling Haaland fantomatique. Cerise sur le gâteau, c’est lui qui marque de la tête le but de l’égalisation des siens. Enfin à gauche, on retrouve Théo Hernandez. L’international tricolore, lui aussi brillant avec les Bleus, a été très actif sur son couloir lors de la courte victoire des siens face à Tottenham, étant notamment à l’origine du but marqué par Brahim Diaz, en créant énormément d’espaces et en étant toujours assez juste techniquement.

À lire

Álvaro Morata veut interdire de stade à vie les auteurs d’actes racistes

Un trio offensif magique

C’est un milieu à trois très expérimenté et très joueur que nous vous proposons. En pilier de ce trio, on retrouve l’homme clé du Real Madrid, Luka Modric. L’inusable milieu de terrain croate de 37 ans a encore délivré un match plein face à Liverpool. En difficulté en début de match comme la plupart de ses coéquipiers, il a su élever son niveau de jeu tout au long de la rencontre en étant dans tous les bons coups et en faisant parler sa science de la passe comme sur cet amour de corner déposé sur la tête d’Eder Militao. En parlant d’homme clé, comment ne pas parler de João Mario, qui fait encore partie de notre onze type, lui qui y figurait déjà lors de la 6e journée de la phase de poules. Le milieu portugais, précieux avec Benfica, a cette fois ouvert le score sur un penalty parfaitement tiré. Enfin pour épauler ces deux joueurs, c’est Joshua Kimmich que nous avons choisi. Le milieu de terrain international allemand aussi efficace que créatif au sein du milieu de terrain bavarois au Parc des Princes face au PSG. Toujours aussi régulier, le capitaine du Bayern a grandement participé à la maîtrise du jeu face à une écurie francilienne très décevante et qui s’est faite manger au milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Devant, on retrouve un trident offensif de haut niveau qui régalerait à coup sûr les fans de FIFA grâce à la vitesse de Vinicius Jr et de Karim Adeyemi, et la finition clinique de Karim Benzema. Sur le flanc gauche de l’attaque, on retrouve le Brésilien. L’homme de la semaine à n’en point douter tant il a été incroyable face à Liverpool à Anfield Road. Extrêmement dangereux durant 70 minutes, c’est lui qui a sonné la révolte des siens en ouvrant le score d’un enroulé magique. Auteur finalement d’un doublé, celui qui est considéré comme le joueur le plus décisif du monde par son coach Carlo Ancelotti, s’est même payé le luxe d’offrir une passe décisive à Karim Benzema. Ce dernier est bien évidemment le n°9 de ce onze type. Travailleur de l’ombre, organisateur du jeu, précieux dans le replacement, KB9 a encore fait étalage de toutes ses qualités. Mais il a brillé en faisant ce qu’il fait de mieux, à savoir marquer des buts. Et à ce petit jeu là, il en a marqué deux et a une fois encore prouvé qu’il était l’homme du Real Madrid en Ligue des Champions. À droite, Karim Adeyemi résonne comme une évidence, même si on aurait très bien pu mettre aussi la paire offensive du Napoli Osimhen-Lozano. La fusée du Borussia Dortmund a d’ailleurs sauvé les siens d’un but venu d’ailleurs et une longue chevauchée de 89 mètres en seulement 9 secondes balle au pied. Un but qui restera à n’en point douter dans la légende de la compétition.