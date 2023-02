Ligue des Champions : le réveil tonitruant de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le Real Madrid n’est pas rassasié. Karim Benzema non plus. Muet en Ligue des Champions depuis le début de l’exercice 2022-23, le Français s’est réveillé hier soir en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League face à Liverpool. Le capitaine madrilène s’est illustré en délivrant une passe décisive à destination de Vinicius Jr en première période. Puis, il a enfilé son costume de buteur pour achever les Reds avec deux buts en deuxième mi-temps. Le premier à la 55e minute suite à un une-deux avec Rodrygo. Le second à la 67e après une belle action collective conclue dans la surface (5-2).

KB9 soigne ses statistiques en C1

D’ailleurs, il a marqué deux buts sur ses deux seules frappes cadrées de la rencontre. Précis et efficace, KB9 a soigné ses statistiques hier soir. Avec ses nouveaux buts, il est devenu le deuxième joueur à marquer lors de 18 saisons consécutives en Ligue des Champions après Lionel Messi. Autre statistique intéressante donnée par Opta, Benzema a marqué 19 buts lors de ses 19 derniers matchs à élimination directe en C1 (12 buts lors de ses 7 derniers matchs dans cette compétition). Il a aussi profité de la soirée pour se rapprocher au classement des meilleurs buteurs de la UCL en phase à élimination directe.

Un classement toujours dominé par Cristiano Ronaldo (67 buts) et Lionel Messi (49 buts). Benzema en est à 32 buts, lui qui devance Robert Lewandowski (30 buts). Il aura d’ailleurs l’occasion de creuser l’écart avec le Polonais qui évolue en Ligue Europa cette saison. Avec son doublé face aux Reds, le Nueve en est aussi à 6 buts inscrits contre Liverpool. Il en a d’ailleurs marqué 4 à Anfield. C’est plus que tout autre joueur pour ces deux statistiques. Après Messi (27 réalisations), il est le deuxième meilleur buteur face aux équipes anglaises en C1 avec 15 buts. Il fait mieux que CR7 et ses 12 buts.

Benzema est inarrêtable

A 35 ans et 64 jours, il est également devenu le buteur français le plus âgé à trouver le chemin des filets en C1 lors d’un match à élimination directe. Il devance à présent Olivier Giroud, qui s’était illustré à 34 ans et 146 jours. Impliqué dans 14 buts de son équipe lors des 11 derniers matchs officiels depuis son retour de blessure (11 buts, 3 assists), le Ballon d’Or 2022 a débuté la nouvelle année tambour battant. De quoi ravir la presse ibérique. "Benzema a retrouvé sa meilleure version et a marqué deux buts "en or" Anfield", a titré Defensa Central.

Marca l’a aussi encensé. «Stellaire. Une super classe. Un doublé pour l’histoire à Anfield. Encore une démonstration de talent dans un cadre magique. Il a accusé le manque de contrôle de Madrid au début du match, mais lorsque l’équipe est entrée dans le jeu, elle a joué dans des associations qui lui ont permis de fabriquer les actions offensives qui ont conduit à la remontada. Il a marqué le but du 2-4 après une merveilleuse combinaison avec Rodrygo et celui du 2-5 après un jeu plein de classe et de talent dans la finition.» Une soirée réussie pour KB9.