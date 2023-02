Ligue des Champions : Karim Benzema savoure la nuit magique du Real Madrid

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est insatiable. Même mené de deux buts à Anfield contre un Liverpool survolté, le club espagnol en veut toujours plus, ne baisse jamais les bras. Il l’a encore montré ce soir. Malgré ce mauvais départ, le tenant du titre n’a pas laissé sa victime de mai dernier en finale prendre sa revanche. Grâce à un doublé de Vinicius, un autre de Benzema et un but de Militao de la tête, les Merengues ont réussi à retourner la situation pour s’imposer 5-2 dans ce 8e de finale aller de C1.

Avec la plus lourde défaite infligée à Liverpool dans son propre stade sur la scène européenne, ils ont mis un pied et demi en quart de finale. Une vraie nuit magique pour Karim Benzema, l’un des héros du soir. «C’est une nuit important pour nous. Je veux dédier ce match à Amancio (joueur légendaire du club décédé ce mardi, ndlr) notre président d’honneur, c’est pour lui. On a eu de la personnalité, des buts, on veut cette Ligue des Champions» explique le double buteur au micro de Movistar.

Benzema savoure cette nuit de rêve

«Ce fut un match très beau pour tous. On a un peu mal commencé, Liverpool mettait beaucoup de pression avec son public. Mais après 15min, on voit le Real Madrid. Le football, c’est toujours difficile. Ils sont bien au début, 2-0, donc on devait faire plus, et c’est ce qu’on a fait» affirme le Français, rendant hommage au passage à son coéquipier, Vinicius, lui aussi auteur d’un doublé ce soir, notamment grâce à une grosse erreur d’Alisson. «Le but de Vinicius a changé le match». C’est aussi un retour gagnant dans cette compétition pour le Ballon d’Or 2022.

«J’ai peu joué cette saison en Ligue des Champions, un match sur le banc, l’autre 15 minutes, mais l’important c’est d’aider l’équipe avec des buts et de faire des passes décisives. J’ai eu une saison dernière avec beaucoup de matchs, et des pépins physiques après le Mondial. C’est toujours dur d’arriver au top niveau. J’ai fait un bon match ce soir et je vais continuer » assure-t-il, indiquant au passage qu’il faudra rester sur ses gardes pour le match retour. Mieux que personne, le Real Madrid sait qu’un match se joue jusque dans les dernières secondes.