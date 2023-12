OM : Eric Di Meco valide les nouveaux choix de Gennaro Gattuso

Le changement a décidément porté ses fruits à l’Olympique de Marseille ce mercredi soir. Vainqueur de son rival lyonnais (3-0) pour le match en retard de la 10e journée de Ligue 1, l’entraîneur italien Gennaro Gattuso aura mis en place pour la première une charnière centrale tripartite, permettant plus de liberté à ses pistons et la mise en place d’un duo offensif Vitinha-Aubameyang décisif. Au micro de RMC, l’ancienne gloire phocéenne Eric Di Meco n’a hésité à valider les nouveaux choix du technicien transalpin durant l’Olympico, lui reprochant néanmoins de minimiser cette réussite tactique.

La suite après cette publicité

«Ce qui me dérange dans les propos de Gattuso, c’est qu’il veut minimiser quelque chose qui a bien marché. Il ne veut pas passer pour le mec têtu, ça l’agace peut-être de ne pas l’avoir fait plus tôt. Comment peut-il dire que les joueurs étaient réticents à un changement de système? Il le dit pour se rassurer. Oui, ce n’était que Lyon en face, mais on a vu une défense marseillaise beaucoup plus à l’aise à trois. Il faut aussi regarder les latéraux. Renan Lodi, qui est moyen depuis le début de la saison, je préfère le voir plus haut. Et comme par hasard il a été bon. Ce système permet aussi de ne pas avoir les deux attaquants de couloir qui sont catastrophiques.»