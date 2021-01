Le Real Madrid creuse une nouvelle piste en cas de départ de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

C'est l'un des dossiers qui agitent l'Espagne depuis plusieurs semaines. Quel avenir pour Sergio Ramos ? À 34 ans, le défenseur central est en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2021. Le capitaine emblématique des Merengues considère avoir mérité une rallonge de deux ans. La Casa Blanca, elle, hésite, en pleine crise liée à la pandémie de Covid-19.

La Cadena COPE nous apprend que des premiers contacts entre le président Florentino Pérez et son n° 4 se sont déjà tenus de manière plutôt informelle. Cependant, l'axial et son clan, qui commencent doucement à s'impatienter, n'ont encore reçu aucune offre officielle de la part des champions d'Espagne. Et la direction sportive madrilène commence à se pencher sur des opportunités de marché.

Pau Torres plaît beaucoup

Le Real s'est ainsi placé sur le dossier David Alaba (28 ans), en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2021, en position d'attente. Et l'Autrichien n'est pas le seul à être observé de près par la cellule sportive du club de la capitale espagnole. Toujours d'après la COPE, Pau Torres (23 ans), international espagnol (7 sélections, 1 but) de Villarreal, intéresse énormément les actuels 2es du classement de Liga.

Le central réalise une saison de haute volée avec le sous-marin jaune, 4e au classement, sous les ordres d'Unai Emery. Convaincant également avec la Roja, le jeune homme dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2024, dans lequel figure une clause libératoire de 50 M€. Un montant jugé très élevé pour le Real, qui considère toutefois pouvoir parvenir à faire baisser le prix aux alentours de 25-30 M€. Nouveau dossier à suivre donc.