L’OM va boucler une autre arrivée

L’Olympique de Marseille ne s’arrête plus. Après avoir bouclé les arrivées de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, les Phocéens sont sur le point d’accueillir Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé hier en Allemagne pour passer sa visite médicale et débuter le stage de pré-saison avec sa nouvelle équipe. L’officialisation de son transfert est imminente.

Et PEA ne sera pas la seule recrue marseillaise. En effet, El Chiringuito annonce que l’OM et le Celta de Vigo sont pratiquement tombés d’accord pour le transfert de Rubén Blanco. Il ne reste que quelques détails à régler. Mais l’affaire est en excellente voie, d’autant que l’écurie espagnole a déjà trouvé le remplaçant de Blanco. Il s’agira a priori de David Soria.

