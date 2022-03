Guerre en Ukraine : le joli geste de David Beckham

Alors que la guerre frappe actuellement l'Ukraine, sous le feu des opérations militaires menées par la Russie, le monde du football se mobilise pour apporter son soutien au peuple ukrainien. Dans cette optique, David Beckham a également souhaité apporter sa pierre à l'édifice. En laissant son compte Instagram à un médecin ukrainienne pendant toute une journée, ce dimanche, l’ancien international anglais a ainsi permis à cette dernière de montrer son quotidien au centre prénatal de Kharkiv.

La suite après cette publicité

Un geste de l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid encourageant, par ailleurs, ses quelques 71.5 millions de followers à faire des dons à l’UNICEF. «Aujourd'hui, je cède mes réseaux sociaux à Iryna, directrice du centre périnatal régional de Kharkiv, en Ukraine, où elle aide les mères à accoucher. Allez voir mes stories pour en savoir plus sur le travail extraordinaire qu'Iryna et les professionnels de santé comme elle font pour sauver des vies en Ukraine. Donnez ce que vous pouvez pour soutenir l'UNICEF et des personnes comme Iryna», a notamment déclaré l'actuel propriétaire de l’Inter Miami dans une vidéo publiée sur Instagram et vue plus de quatre millions de fois.