Equipe de France : les choix de Didier Deschamps ont surpris

Didier Deschamps n'est pas entraîneur à sacrifier l'équilibre. Ce mot, il l'utilise régulièrement pour contrer ceux qui adorent dénombrer les possibilités offensives de l'équipe de France. Pour affronter l'Ukraine, beaucoup attendaient un retour au schéma qui a fait ses preuves en Russie en 2018, ce 4-2-3-1 hybride où un milieu relayeur navigue entre le côté gauche et l'axe du terrain, prenant la place d'un ailier. Pourtant, ce mercredi, le sélectionneur national avait privilégié un système plus offensif, avec Mbappé à gauche et Coman à droite pour épauler Griezmann et Giroud dans l'axe. Il n'est pas si fréquent de voir une telle démonstration de force sur le papier noirci par DD.

Le scénario de la rencontre n'a pas justifié ce choix initial. D'abord parce que la France a concédé le match nul. Surtout parce qu'elle n'a pas proposé un grand spectacle. Seul Coman a véritablement tiré son épingle du jeu, avec des prises d'initiatives et des changements de tempo. Dès lors, Deschamps, s'il ne regrettait pas sa tactique de départ, a donc pu rappeler son maître mot.

Un coaching surprenant

« Ce n'est pas le système, après ce sont des choix de joueurs. J'ai déjà eu, je crois que c'était un match contre la Moldavie ici avec la même animation offensive, et ça ne s'était pas bien passé en première période. Ce n'est pas tout d'aligner des joueurs offensifs, non pas que je vais renoncer aujourd'hui, mais je sais bien qu'en termes d'équilibre... Même si vu ce que nous a proposé l'adversaire, c'est mieux d'avoir des joueurs qui ont cette capacité à dribbler, éliminer, avec beaucoup de monde en face. Ce n'est pas tout d'avoir des joueurs offensifs. Ce n'est pas parce que vous mettez trois avants-centres que vous marquez plus de buts. C'est une occupation du terrain, de la complémentarité », a-t-il exposé en conférence de presse.

À croire que Didier Deschamps fait exprès d'aligner un onze offensif pour plaire au plus grand nombre afin de mieux revenir à ses bases les matches suivants. Mais s'il s'est autorisé un onze de départ plus offensif, il a aussi surpris dans son coaching en cours de rencontre. En sortant Coman en premier notamment, ce qu'il a justifié par un aspect physique. Mais aussi en remplaçant Giroud, qui, s'il ne réalisait pas un grand match, pouvait faire jouer sa taille sur les ballons aériens dans la surface. Recentrer Mbappé au cœur de la défense adverse n'était pas non plus forcément un cadeau et l'attaquant n'y aura fait aucune différence. Nul doute que Didier Deschamps réagira, lui aussi, après cette tentative ratée.