Puma dévoile les nouveaux ballons de la Liga pour la saison 2020/2021

Puma a dévoilé ce jeudi 6 août les ballons de match officiels pour la saison 2020/21 de La Liga Santander et La Liga SmartBank. Le ballon est décliné en deux versions : l'Accelerate, un ballon blanc qui sera le ballon principal de la saison, et l'Adrenalina, avec son coloris jaune fluo qui sera réservé au Clásico, aux derbies et aux autres rencontres décisives.

La suite après cette publicité

Conçu pour s'adapter au jeu de La Liga, le design du ballon Accelerate est censé refléter l'accélération du rythme cardiaque des fans à mesure que les matchs gagnent en intensité. L'Accelerate est un ballon traditionnel blanc, où le logo La Liga s'intègre au design avec un graphique personnalisé qui évoque l'accélération et souligne la vitesse explosive du ballon lors des tirs.

Le ballon Adrenalina, avec son coloris jaune fluo, a été conçu pour les occasions spéciales comme le Clásico et comporte des motifs électriques censés symboliser les nerfs du corps humain et la production d'adrénaline sur le terrain — et dans les tribunes.

L'Accelerate et l'Adrenalina sont tous les deux approuvés par la FIFA pour un niveau de performance maximal. Grâce à leur construction à huit panneaux, ils disposent de coutures réduites pour une précision supérieure tandis que les empiècements moulés haute fréquence réduisent l'absorption de l'eau. Les ballons de match officiels Accelerate et Adrenalina de la saison 2020/21 de La Liga sont déjà disponibles dans les boutiques de la marque allemande.