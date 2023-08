L’Arabie saoudite veut attirer 2 nouvelles stars de Premier League

La suite après cette publicité

Inutile de revenir sur l’incroyable liste de grands joueurs qu’ont pu attirer les clubs saoudiens cet été. De Karim Benzema à Roberto Firmino en passant par Riyad Mahrez, Sadio Mané ou Seko Fofana, les écuries du pays arabe ont clairement dépouillé les gros championnats européens, et en particulier la Premier League, où se trouvaient une bonne partie des meilleurs joueurs évoluant sur le Vieux Continent.

Dans un article plutôt alarmiste, le Daily Mirror dévoile que la saignée ne va vraisemblablement pas s’arrêter là pour les gros clubs anglais. La publication britannique indique ainsi que les Saoudiens vont passer à l’attaque pour deux nouvelles stars d’ici la fin du mercato.

Les Anglais ont peur

Deux monuments du championnat anglais que sont Kevin de Bruyne et Mohamed Salah, qu’on ne présente logiquement plus. Ce sont les deux nouveaux joueurs - entre autres - que les plus grosses écuries du pays vont désormais viser. Le média indique que les gros clubs anglais se préparent à voir arriver des offres mirobolantes sur la table. Encore faut-il que le meneur de jeu de Manchester City et l’ailier de Liverpool soient tentés par le challenge saoudien, bien sûr.

Le média indique aussi que les dirigeants des formations de Premier League s’inquiètent du timing de ces possibles opérations, puisque le mercato saoudien ferme ses portes le 20 septembre, bien après le marché anglais. Dans le cas où Al-Ahli, Al-Hilal ou encore Al-Ittihad venaient à recruter une star au cours du mois de septembre, les clubs anglais ne pourraient pas la remplacer. Affaire(s) à suivre…