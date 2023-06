Affaire Buades : Bordeaux baisse définitivement les armes !

Cette fois, la sentence est irrévocable. Sans vouloir reprendre la célèbre citation d’un télé-crochet tout aussi connu de la TNT, il s’agit là du sentiment qui prédomine du côté de Bordeaux ce mardi. En effet, sanctionné d’une défaite sur tapis vert et d’un point de retrait pour la saison suivante suite à l’incident qui avait eu lieu lors de la dernière journée de Ligue face à Rodez, les Girondins ont vu le CNOSF, leur ultime recours, confirmer la décision de la commission de discipline de la LFP ce soir. Dans la lignée de cette confirmation, le club au scapulaire a publié un communiqué laissant entendre qu’ils avaient définitivement décidé de tourner la page.

«Le FC Girondins de Bordeaux prend acte de la proposition des conciliateurs du CNOSF de ne pas remettre en question la décision de la Commission de Discipline de la LFP. Le Club accepte cette décision de l’instance de référence du sport français, qu’il avait saisi sans passer par les étapes habituelles d’appel dans le but d’obtenir une décision définitive dans les délais les plus brefs, compte tenu des contraintes de calendrier d’intersaison. Cependant, le Club regrette cette décision injuste et disproportionnée puisqu’elle empêche le match d’être rejoué, et entraîne la mise en œuvre de sanctions sportives à cheval sur deux saisons. Le FC Girondins de Bordeaux va de l’avant. La séquence disciplinaire et sportive étant désormais close, il se concentre sur la préparation de sa saison de Ligue 2 BKT tout en se réservant le droit de poursuivre les autres procédures en cours pour faire toute la lumière sur les événements du 2 juin.» Reste à savoir quelle sera la réponse d’Annecy, également impacté avec une descente en National 1 suite à cette décision.

