La solution mercato de Manchester City pour mettre fin à la crise

C’est une situation inédite que vivent les Skyblues depuis le début de l’ère Guardiola. Largement dominateur sur la scène nationale ces dernières années, le club mancunien traverse une période assez négative et pointe à une aussi surprenante que décevante cinquième place au classement de la Premier League. De même en Ligue des Champions avec ce positionnement à la vingt-deuxième marche du classement, n’étant même pas encore assuré d’être barragiste.

La suite après cette publicité

Une véritable crise qui s’explique par plusieurs facteurs, comme l’usure mentale et physique de bon nombre de cadres de l’équipe, qui tiennent un rythme et une intensité particulièrement élevés depuis plusieurs années déjà. L’absence de Rodri, plaque tournante de l’équipe, est aussi une des raisons souvent évoquées dans les médias anglais, tant le Ballon d’Or 2024 est important pour Pep Guardiola. Et le coach espagnol pourrait avoir trouvé une solution pour s’extirper de cette crise sans précédent pour le mercato de janvier.

Un cador pour remplacer Rodri ?

Comme l’indiquent plusieurs médias allemands comme Bild, Manchester City est récemment venu aux nouvelles pour Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich que Pep Guardiola a connu lors de son aventure en Bavière. Sa situation contractuelle - il est en fin de contrat en juin et les négociations pour une prolongation peinent à avancer - font de l’Allemand un potentiel superbe coup pour les Cityzens comme pour d’autres grosses écuries européennes. Il vient d’ailleurs de changer d’agent, comme l’indique Bild, ce qui correspond souvent à des velléités de départ…

La suite après cette publicité

« Joshua a joué chaque minute jusqu’à présent, donc la réponse est simple. Il a montré à chaque match qu’il était important pour nous. Les détails du contrat ne sont pas mon rôle. Mon rôle est de garder les joueurs motivés, heureux et prêts à se battre pour ce club. J’ai ce sentiment tous les jours avec Joshua. Tout le reste ne concerne que lui et le club - et je respecte cela », confiait récemment Vincent Kompany à son sujet, alors que le vestiaire du Bayern pousse pour qu’il prolonge. Mais le chrono défile, et ça joue clairement en faveur de Manchester City…