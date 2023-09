Le Havre a tout fait pour recruter Mohamed El Arouch

Alors que tous les supporters de l’OL militent pour qu’il ait plus de temps de jeu avec les Gones cette saison, Mohamed El Arouch ne semble pas être un premier choix pour Laurent Blanc. Apparu seulement deux minutes cette saison sous la tunique rhodanienne, celui qui est considéré comme un grand espoir de la formation lyonnaise se contente de manger son pain noir pour le moment.

Pourtant, il pourrait bénéficier de plus de minutes dans d’autres formations de Ligue 1 comme au Havre. Selon L’Equipe, la direction havraise avait cette idée et a accéléré ces dernières heures en faisant le forcing pour recruter le natif d’Orange. Finalement, alors que des écuries espagnoles étaient également intéressées, l’OL a fermé toute idée de départ et le joueur de 19 ans va rester à l’OL cette saison.