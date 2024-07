Ventes de maillots : Kylian Mbappé dépasse Jude Bellingham !

Tout juste arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé explose déjà tous les scores. D’après Marca, après consultation de sources du côté d’Adidas et des Merengues, le Français a eu un impact jamais vu encore pour le club madrilène, au niveau de la vente de maillots. Si aucun chiffre n’a été divulgué, le capitaine des Bleus aurait vendu cinq fois plus de maillots qu’un certain Jude Bellingham, débarqué l’été dernier.

La suite après cette publicité

Adidas se frotte les mains de l’arrivée du Français car en 2027, le Real passera sous pavillon Nike. Une énorme perte pour la marque allemande qui va cependant réaliser d’énormes bénéfices grâce à la vente de maillots floqués "Mbappé". Avec Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, le Real entre dans une nouvelle ère "galactique" et les bénéfices commerciaux ne se feront pas attendre, tandis que le club vient d’annoncer son troisième maillot ce lundi.