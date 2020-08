PL : les nommés pour le titre de meilleur jeune de la saison dévoilés

Comme chaque saison, les championnats européens respectifs élisent leur meilleur jeune joueur de la saison. L’un des partenaires et chronométreur officiel de la Premier League TAG Heuer a publié ce vendredi sur son site officiel, la liste des joueurs nominés pour le titre tant convoité de meilleur jeune joueur de la saison. Dans celle-ci deux équipes sont particulièrement représentées.

La suite après cette publicité

Chelsea et Manchester United. Si le premier cité compte deux de ses joueurs dans celle-ci à savoir Mason Mount et Christian Pulisic, le second en compte un de plus. Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood, tous les trois nominés. Pour compléter cette liste de choix, Alexander Arnold, Jack Grealish et Dean Henderson ont également été choisis.