Barça : Gavi a recadré Robert Lewandowski

Ça chauffe à Barcelone. Lors de la défaite des Catalans (1-2), samedi dernier, Gavi a mis un coup de pression au meilleur buteur de LaLiga, Robert Lewandowski. De la 35e à la 45e minute de jeu face aux Colchoneros, le Polonais s’est rapproché du milieu de terrain, laissant à Clément Lenglet la possibilité d’avancer avec le ballon. Face à ce déséquilibre, Gavi a été obligé de réagir.

Cette situation inattendue face aux Madrilènes a provoqué l’ire du jeune international espagnol (27 sélections, 5 buts), jamais avare de paroles et de conseils pour ses coéquipiers malgré son jeune âge. Les bras levés et lui criant de ne plus laisser passer le joueur français, Robert Lewandowski est dorénavant prévenu, Gavi ne rigole pas.