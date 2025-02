Al-Ettifaq : Moussa Dembélé indisponible entre 7 et 9 mois

Sorti sur blessure hier soir contre Al Okhdood, Moussa Dembélé ne rejouera pas avant de longs mois. Auteur de 7 buts et de 4 passes décisives en 19 matches avec Al-Ettifaq, l’attaquant français de 28 ans s’est gravement blessé. Le club saoudien annonce l’absence de son joueur Moussa Dembélé pour une durée comprise entre 7 et 9 mois en raison d’une blessure au tendon d’Achille et de la nécessité d’une intervention chirurgicale.

«Al-Ettifaq FC annonce que l’attaquant français Moussa Dembele a été victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du dernier match de l’équipe contre Al-Akhdood à Najran. Sur la base d’examens médicaux, il a été décidé que Dembélé sera opéré la semaine prochaine et sera indisponible pendant 7 à 8 mois, après quoi il commencera un programme de traitement intensif sous la supervision du personnel médical et physique de l’équipe. Le club Al-Ettifaq souhaite à l’attaquant français un prompt rétablissement».