Mercato : Alexander Isak plaît au Barça

Les pistes surprenantes se multiplient pour trouver un remplaçant à Luis Suarez, évacué à l'Atlético de Madrid. Le Barça a depuis longtemps un intérêt pour Memphis Depay pour renforcer son attaque. Mais les discussions trainant en longueur, les dirigeants barcelonais se donnent le droit d'explorer d'autres pistes, dont celle menant à Willian José, attaquant brésilien de la Real Sociedad.

Mais un autre joueur du club basque intéresserait les Blaugranas. Selon Mundo Deportivo, il s'agirait d'Alexander Isak. Le profil de l'attaquant suédois, auteur de 16 buts la saison dernière, serait suivi par le staff catalan, et plus particulièrement par son compatriote Henrik Larsson, adjoint de Ronald Koeman. Sa grande taille (1m90), sa vitesse, sa capacité de marquer et son potentiel plairaient énormément aux Culés qui devront certainement se confronter à une négociation féroce avec le club de San Sebastian, qui a d'ailleurs fixé une clause libératoire à 70 millions d'euros.