OL : la mise en garde de Laurent Blanc aux joueurs de retour de prêt

Les places du côté de l’Olympique Lyonnais vont coûter chères la saison prochaine ! Avec un effectif remanié, l’OL s’est imposé d’une courte tête face à De Treffers (2-1), pensionnaire de troisième division néerlandaise. Au cours de cette rencontre, quelques joueurs ont su tirer leur épingle du jeu à l’image de Tino Kadewere et Jeff Reine-Adelaïde. Le premier a permis aux siens d’égaliser avant que le second n’offre définitivement la victoire aux Gones. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur du club rhodanien Laurent Blanc avait beau être satisfait des performances de ses deux attaquants, de retour dans le groupe lyonnais après avoir été prêtés respectivement à Majorque et Troyes, le “Président” a toutefois envoyé un message fort à l’ensemble des joueurs qui ont fait l’objet d’un prêt lors de l’exercice précédent.

« Je leur ai dit en début de stage de se montrer sous leur meilleur visage, quel que soit le joueur, et certains qui ont joué l’année dernière à l’OL. Ils sont contractuellement au club et je veux qu’ils montrent le meilleur d’eux-mêmes. Ce sera mieux pour eux, pour tout monde », a indiqué le technicien français, des propos rapportés par Le Progrès. Le message est passé !

