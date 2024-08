OM : les premiers mots de Derek Cornelius

Nouvelle recrue de l’OM, Derek Cornelius, débarque en provenance de Malmö, s’est exprimé pour la première fois. L’occasion pour le défenseur canadien de 26 ans d’afficher sa satisfaction, à l’aube de ce nouveau défi séduisant. «C’est super excitant pour moi, c’était d’autant plus une bonne nouvelle quand j’ai entendu que Marseille avait ce superbe temps, je suis très content d’être ici», a tout d’abord confié le principal concerné.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «ce numéro (13) est très symbolique pour moi. Beaucoup de gens disent que le 13 est signe de malheur mais j’aime prouver aux gens qu’ils ont tort. Je cherche à faire de mon mieux avec mon numéro, ici à Marseille. J’ai hate de jouer au football, ici à Marseille. Nous avons un super projet et le coach en est le leader donc j’espère pouvoir être sur le terrain, apprendre sa philosophie, sa tactique, bien connaître mes coéquipiers et j’espère faire une bonne saison avec l’OM».