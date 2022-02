Salzbourg veut s'offrir la pépite Karim Konaté

Depuis plusieurs années maintenant, les clubs de la filiale Red Bull se distinguent par leur incroyable réseau de scouting et leur capacité à dénicher des jeunes pépites. Cela pourrait encore être le cas cet été. Considéré comme le plus gros espoir du football ivoirien, le jeune attaquant Karim Konaté âgé de 17 ans et déjà international A avec les Éléphants, plaît grandement à Salzbourg.

Selon nos informations, le club autrichien apprécie énormément le profil de cet attaquant très adroit balle au pied et serait prêt à faire une offre de 2 millions d'euros plus pourcentage à la revente pour l'enrôler. Karim Konaté qui appartient au club ivoirien de l'ASEC Mimosa a brillé cette saison lors des compétitions continentales puisqu'il a inscrit 6 buts en 7 matches déjà. Convoqué à la CAN 2021 avec la Côte d'Ivoire, il était le deuxième joueur le plus jeune à participer à la compétition.