Aston Villa : Unai Emery s’enflamme après le nouveau doublé de Marco Asensio

Prêté par le Paris Saint-Germain dans les derniers instants du mercato, Marco Asensio cherche à donner un second souffle à sa carrière du côté d’Aston Villa sous les ordres d’Unai Emery. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça fonctionne. Ce vendredi, l’Espagnol était titulaire au poste de meneur de jeu pour le 1/8e de finale de FA Cup contre Cardiff, une rencontre capitale pour des Villains largués en championnat et qui comptent sur la Cup et la C1 pour s’offrir un dernier frisson cette saison.

La suite après cette publicité

Auteur d’un doublé en fin de rencontre qui a qualifié son équipe, Asensio a eu droit aux louanges de son entraîneur après la rencontre. «C’est important que l’équipe et les joueurs atteignent leurs objectifs. Marco a réussi à marquer deux fois, il s’adapte vraiment de façon fantastique, tout comme Marcus (Rashford). Nous aurons aussi besoin d’eux en Ligue des champions», a félicité l’ancien coach du PSG. Une Ligue des Champions où Aston Villa pourrait retrouver le PSG en cas de victoire contre Bruges en 1/8e de finale.