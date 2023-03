Real Madrid : Carlo Ancelotti laisse planer le doute sur son avenir

L’avenir de Carlo Ancelotti pourrait s’écrire loin du Real Madrid. Si le technicien italien n’a jamais caché son envie de terminer sa carrière d’entraîneur au Real Madrid, son avenir est encore incertain, lui qui a été approché pour prendre la tête de la sélection brésilienne. Alors que le Real Madrid affrontera dimanche soir le FC Barcelone (21 heures) pour rester dans la course au titre, Carlo Ancelotti s’est montré incertain pour la suite de sa carrière.

«C’est une évaluation que le club doit faire, pas moi. J’ai déjà dit que je resterai pour le reste de ma vie, mais c’est impossible. C’est une décision que le club prendra et je pense que je veux rester. J’espère que ce sera le cas. J’apprécie chaque jour où le club me veut ici. S’ils me veulent pour trois mois, j’en profiterai pour trois mois et si c’est pour trois ans, j’en profiterai aussi. Je serai reconnaissant envers le club pour le reste de ma vie», a-t-il expliqué en conférence de presse.

