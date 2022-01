Bordeaux - OM : la réaction à chaud de Yacine Adli

Après 44 ans sans défaite, Bordeaux a chuté à domicile face à l'OM. Dans un contexte difficile, avec une équipe décimée par le Covid et un stade à huis-clos, les Girondins se sont inclinés 1-0. Au micro de Prime Video, Yacine Adli est revenu sur cette défaite. «Je pense qu'on a fait un match à 100% de nos capacités on a essayé de tout donner sur ce match. On prend un but sur une erreur, on a essayé de leur proposé un combat.»

La suite après cette publicité

L'ancien milieu parisien a également évoqué la situation sanitaire de son club. Très énervé, il n'a pas souhaité réagir à chaud. «Je préfère ne même pas parler du Covid. Si j’en parle et que je dis ce que j’ai sur le coeur, ça va m’apporter de grands problèmes comme on dit. Je n’ai même pas envie d’en parler, je vous le dit.»