EdF : Didier Deschamps évoque l'absence de Blaise Matuidi dans la liste

Au milieu du mois d’août, Blaise Matuidi quittait la Juventus pour s’engager en faveur de la formation américaine de l’Inter Miami. Depuis cet exil, le milieu de terrain français n’a plus été appelé en Équipe de France par Didier Deschamps. Présent en conférence de presse ce jeudi pour annoncer la liste retenue pour les trois prochaines rencontres de l’EdF, le sélectionneur des Bleus a tenu à justifier l’absence du milieu de terrain de 33 ans.

«La MLS peut être d'un bon niveau. Je regarde les matches de tous les championnats et parfois je me dis aujourd'hui que ce n'est pas que du plaisir, le ballon ne rigole pas tout le temps. Blaise, il est parti là-bas, c'est un choix de carrière et de vie que je peux comprendre. On a discuté ensemble. Il sait très bien qu'en prenant cette décision, ça devient compliqué. Je ne lui ai pas dit un non catégorique mais il y a de la concurrence. C'est la situation. Il reste dans sa tête et sur le terrain un joueur de haut niveau. À lui de s'adapter au championnat. Il y en a qui sont partis. Gignac a été au Mexique, ça nous empêchait pas de pouvoir le suivre.»