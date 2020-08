Barça : les tauliers vont devoir faire des sacrifices

Le FC Barcelone est dans de beaux draps. Déjà, parce qu'il doit gérer la crise Messi, mais aussi parce que la situation financière du club fait qu'il faut faire des économies de tous les côtés, au point de devoir accepter de laisser filer Ivan Rakitic et Arturo Vidal gratuitement pour au moins se débarrasser de leur salaire. Et parmi les joueurs qui vont rester, des joueurs majeurs vont devoir faire des sacrifices.

Comme l'explique AS, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba vont être invités par le club à revoir leur salaire à la baisse. A cause du coronavirus, mais aussi pour que leurs émoluments soient en accord avec leur futur rôle sous Ronald Koeman, qui devrait être secondaire. Des négociations vont donc avoir lieu. Quant à Gerard Piqué, il sera toujours aussi important mais la direction va tout de même lui demander d'accepter de baisser son salaire de 13 millions d'euros brut annuels.