Wolves : Ruben Neves ouvre la porte à un départ

La suite après cette publicité

Rúben Neves semble lui-même indéterminé face à son avenir. Annoncé avec insistance au FC Barcelone ces derniers jours, le milieu de terrain de Wolverhampton n’a visiblement pas encore tranché. Interrogé au micro de Sky Sports après le match nul concédé par son équipe face à Everton ce samedi en Premier League (1-1), le joueur de 26 ans a seulement entrouvert la porte à un départ, insistant sur le fait qu’il se sentait bien en Angleterre.

«Mon futur ? Je veux être ici, mais je ne cache pas non plus que je veux jouer la Ligue des Champions, a confié l’international portugais, arrivé à Wolverhampton en 2017 lorsque le club était encore en Championship. C’est une décision difficile, ma famille et moi aimerions rester ici, mais dans le football, il faut aussi viser ses objectifs.»

À lire

Barça : nouvelle confirmation pour Lionel Messi