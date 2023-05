Mercato FC Barcelone : Joan Laporta veut imposer une recrue que Xavi ne veut pas du tout

La suite après cette publicité

L’annonce a eu l’effet d’un petit séisme dans le monde du football. Après 15 ans au plus haut niveau, Sergio Busquets a annoncé qu’il allait quitter le FC Barcelone à la fin de saison. Formé au club et propulsé en équipe première par Pep Guardiola en 2008, Busquets est un joueur emblématique de la formation catalane en plus d’être dans l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Sportivement, cette perte est aussi un souci pour le Barça même si ces dernières saisons, le milieu de 33 ans faisait preuve d’une irrégularité qui avait de quoi frustrer un peu les supporters barcelonais. Et avec la certitude de perdre son capitaine cet été, la direction catalane s’active évidemment pour lui trouver un successeur.

Depuis l’annonce de son départ, les pistes se multiplient au poste de numéro 6. Bien sûr, le Barça avait anticipé le prochain mercato et avait déjà commencé à sonder des joueurs. Comme nous vous le révélions, le profil du Marocain Sofyan Amrabat, également dans le viseur du PSG en cas d’arrivée de José Mourinho, est apprécié. Mais ce n’est évidemment pas le seul. Ce vendredi, ESPN nous rapporte d’ailleurs que le Barça est en plein dilemme actuellement. La faute à Joan Laporta qui veut imposer un joueur à son coach Xavi.

Xavi ne veut pas de Ruben Neves

En effet, selon les informations du média américain, le président du Barça veut rapidement boucler l’arrivée de Ruben Neves. Le milieu portugais de 26 ans évolue à Wolverhampton depuis 2017 après avoir été formé du côté du FC Porto. Laporta, qui est très ami avec son agent Jorge Mendes, avance tout seul sur un accord pour le faire signer au Barça rapidement cet été. Problème, l’international portugais n’est absolument pas la priorité de Xavi qui estime qu’il ne colle pas du tout au style de jeu de son équipe et au projet sportif qu’il souhaite mettre en place.

Le technicien espagnol a pour priorité ultime Martin Zubimendi, milieu de la Real Sociedad. Mais au club, on considère déjà cette piste morte puisque les Basques réclament un chèque de 70 millions pour libérer le jeune milieu de 24 ans. Et Laporta ne fera aucun effort financier puisqu’il veut de son côté Neves. Une situation qui a provoqué quelques tensions selon ESPN qui précise que le président du Barça sait que son ami Jorge Mendes, qui est également l’agent de plusieurs joueurs du Barça, fera tout pour placer son joueur chez les Blaugranas et aidera donc à baisser le prix du joueur. Un avantage quand on sait que le FC Barcelone galère toujours au niveau du fair-play financier avec la Liga. Le départ de Busquets pourrait bien apporter de nouveaux soucis au club…