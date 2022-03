Real Madrid : Kylian Hazard scelle l'avenir de son frère, Eden

La famille Hazard est garnie en termes de footballeurs. Si Eden reste la star des Hazard, Thorgan s'est également imposé au Borussia Dortmund et avec la sélection belge. Le plus jeune, Kylian, évolue au Racing White Daring de Molenbeek. Interrogé pour évoquer le cas de son plus grand frère, Eden (31 ans), il est revenu sur sa situation compliquée de remplaçant au Real Madrid, derrière Vinicius Jr, Rodrygo et Marco Asensio. Selon lui, il ne devrait pas s'éterniser au Real au-delà de son contrat en 2024.

La suite après cette publicité

«Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s'y sent bien. Il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il attendra jusque-là. Peut-être qu'Eden joue un peu moins maintenant et que l'équipe travaille sans lui. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit prouver qu'il est un bon remplaçant», a-t-il expliqué lors d'une interview à Het Laatste Nieuws.