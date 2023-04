L’AC Milan prépare déjà son mercato estival

La suite après cette publicité

Alors que l’AC Milan a renoué avec son glorieux passé européen en atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions, avec une confrontation 100% italienne et milanaise contre son rival et voisin de l’Inter, les dirigeants des Rossoneri s’activent en coulisses pour préparer les fondations de la prochaine saison. Et cela commence dès cet été avec des belles ambitions lors de la prochaine fenêtre des transferts. En effet, selon nos dernières indiscrétions, l’AC Milan AC commence à s’activer en coulisses au niveau du recrutement.

Pour faire un mercato de qualité, les dirigeants milanais ciblent déjà plusieurs postes à améliorer qualitativement et quantitativement. Un attaquant mais aussi un ailier droit et un numéro 6 sont notamment au cœur des recherches du club lombard et de son état-major. Si Moussa Diaby est la priorité du club lombard, son prix et la forte concurrence (Arsenal, Newcastle, PSG) obligent les Rossoneri à revoir leur plan. Par contre, Iliman Ndiaye de Sheffield United semble lui à la portée de l’AC Milan. Même si rien n’a encore été acté, les trois parties (les deux clubs et le joueur) pourraient être intéressé par ce mouvement. Affaire à suivre donc…

