Mercato OL : ça bouge pour Henrique

Arrivé libre durant l’été 2021 en provenance de Vasco Da Gama, Henrique n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL au poste de latéral gauche. Pire, son temps de jeu s’est réduit au fil des saisons (18 matches en 21/22, 7 matches en 22/23 et 5 actuellement). S’il se sent bien entre Rhône et Saône, le gaucher brésilien, en fin de contrat en juin prochain, n’a vu aucun signe de la direction du club rhodanien quant à une prolongation et pour cause puisque Lyon a décidé de le laisser partir en fin de saison.

Mais Henrique, dont le nom était annoncé il y a peu du côté de Botafogo, pourrait quitter Lyon et plus vite que prévu. Selon nos informations, plusieurs clubs sont intéressés par ses services, dont le Standard Liège. Reste à connaître la volonté du joueur de 29 ans qui répète en coulisse qu’il est heureux à Lyon et qu’il s’y sent bien. Évidemment, en cas de départ d’Henrique, l’OL serait dans l’obligation de lui trouver un successeur…